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Інтер – Мілан: де дивитися матч за вихід у фінал Кубку Італії

Станіслав Лисак — 20 квітня 2025, 17:49
Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Інтер зіграє з Міланом у матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії з футболу.

Поєдинок відбудеться у середу, 23 квітня, на арені "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 23 квітня.

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Перша зустріч між командами переможця не виявила, Мілан та Інтер обмінялися голами в другій половині матчу.

У фіналі один з міланських клубів зустрінеться з переможцем пари Емполі – Болонья, які зіграють матч-відповідь на наступний день, 24 квітня. У першій грі команда Віктора Коваленка зазнала розгромної поразки.

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