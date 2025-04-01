Емполі з Коваленком розгромно програв Болоньї півфіналі Кубку Італії
Емполі зазнав розгромної поразки в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії проти Болоньї.
Команда українського футболіста Віктора Коваленко пропустила тричі, не забивши жодного голу. Українець водночас вперше за довгий час вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин.
Емполі – Болонья 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 23 Орсоліні, 0:2 – 29 Даллінга, 0:3 – 51 Даллінга
Матч-відповідь відбудеться вже 24 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Мілан прийматиме Інтер. Поєдинок розпочнеться завтра, 2 квітня, о 22:00 за Києвом.
У попередній грі Емполі зіграв унічию з Комо в чемпіонаті Італії. Українець провів поєдинок за 29 березня на лаві для запасних.
У попередній грі Емполі зіграв унічию з Комо в чемпіонаті Італії. Українець провів поєдинок за 29 березня на лаві для запасних.