Емполі з Коваленком розгромно програв Болоньї півфіналі Кубку Італії

Емполі зазнав розгромної поразки в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії проти Болоньї.

Команда українського футболіста Віктора Коваленко пропустила тричі, не забивши жодного голу. Українець водночас вперше за довгий час вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин.

Кубок Італії з футболу

Півфінал, 2 квітня

Перший матч

Емполі – Болонья 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 23 Орсоліні, 0:2 – 29 Даллінга, 0:3 – 51 Даллінга

Матч-відповідь відбудеться вже 24 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Мілан прийматиме Інтер. Поєдинок розпочнеться завтра, 2 квітня, о 22:00 за Києвом.

У попередній грі Емполі зіграв унічию з Комо в чемпіонаті Італії. Українець провів поєдинок за 29 березня на лаві для запасних.

У попередній грі Емполі зіграв унічию з Комо в чемпіонаті Італії. Українець провів поєдинок за 29 березня на лаві для запасних.