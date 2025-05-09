Інгулець – Лівий берег: де дивитися вирішальний матч у боротьбі за виживання в УПЛ

Інгулець з Петрового у номінально домашньому матчі зіграє проти столичного Лівого берега у 28 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 12 травня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Обидві команди борються за виживання. Інгулець йде на передостанньому місці та за умови втрати очок втратить можливість врятуватися. Команда зможе максимум піднятися в зону перехідних матчів. У попередньому турі Інгулець програв Динамо.

Лівий берег випереджає Інгулець лише на 1 позицію та 3 бали. Клуб вже зараз відстає від рятівної позиції на 5 балів, які буде вкрай важко відіграти, якщо не перемогти в цій грі, адже до кінця чемпіонату залишиться лише 2 гри. Минулого тижня Лівий берег програв Карпатам.