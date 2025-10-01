Українська правда
Микола Дендак — 1 жовтня 2025, 13:11
Епіцентр – Зоря: де дивитися матч 8-го туру УПЛ
Луганська Зоря зіграє з Епіцентром у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 3 жовтня. Зустріч відбудеться на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 турів Епіцентр перебуває на передостанньому, 15-му місці, маючи в активі лише три очки. У команди в поточному сезоні лише одна перемога та 6 поразок. У попередньому турі Епіцентр програв Кудрівці.

У Зорі ситуація дещо краще. Колектив Скрипника за 7 поєдинків набрав 8 балів та наразі посідає 11 місце. Минулого тижня Зоря розписала мирову з Оболонню.

