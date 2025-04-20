Де Брейне: Я ще здатен грати на хорошому рівні

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне заявив, що ще здатен грати на високому рівні та розповів про пошуки нової команди.

33-річного бельгійця цитує Daily Mail.

"Я розумію, що мені вже не 25, але я досі відчуваю, що можу виконувати свою роботу. Щодо майбутнього – я відкритий до всього, тому що маю зважити всю картину. Дивлюсь на спортивні аспекти, на сім’ю, на все разом – на те, що буде мати найбільший сенс для мене та моїх рідних. Я ще відчуваю, що здатен грати на хорошому рівні, але прийму рішення тоді, коли знатиму трохи більше", – заявив хавбек.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Чемпіони Англії вирішили не продовжувати контракт із хавбеком.

Раніше повідомлялося про інтерес до Де Брейне з боку Чикаго Файр.