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Де Брейне: Я ще здатен грати на хорошому рівні

Олег Дідух — 20 квітня 2025, 16:09
Де Брейне: Я ще здатен грати на хорошому рівні
Кевін Де Брейне
Getty Images

Атакувальний хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне заявив, що ще здатен грати на високому рівні та розповів про пошуки нової команди.

33-річного бельгійця цитує Daily Mail.

"Я розумію, що мені вже не 25, але я досі відчуваю, що можу виконувати свою роботу. Щодо майбутнього – я відкритий до всього, тому що маю зважити всю картину.

Дивлюсь на спортивні аспекти, на сім’ю, на все разом – на те, що буде мати найбільший сенс для мене та моїх рідних. Я ще відчуваю, що здатен грати на хорошому рівні, але прийму рішення тоді, коли знатиму трохи більше", – заявив хавбек.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Чемпіони Англії вирішили не продовжувати контракт із хавбеком.

Раніше повідомлялося про інтерес до Де Брейне з боку Чикаго Файр.

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