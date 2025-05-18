Де Брейне оцінив імовірність продовження кар’єри в АПЛ
Кевін Де Брейне
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Зірковий бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне, який наприкінці сезону покине Манчестер Сіті на правах вільного агента, розповів про те, де може продовжити кар’єру.
33-річного хавбека цитує Фабріціо Романо
"Я розмовляю з різними клубами про своє майбутнє. Я хочу грати в хороший футбол, не залежно від того, яким буде рішення. Залишитися в Англії? Залежить від того, хто вийде на мене з пропозицією. У мене сім’я, діти, мені потрібно потурбуватися про рішення, яке влаштує всіх. Це комплексне рішення", – заявив хавбек.
Нагадаємо, наразі головним претендентом на підписання Де Брейне називається Наполі. Альтернативою бельгійцеві для неаполітанців є хавбек Шахтаря Георгій Судаков.
Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.
З Манчестер Сіті Де Брейне 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.