Не сумніваюсь у ньому: Дайч – про гру Миколенка у матчі з Ман Сіті

Головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував епізод із пенальті у ворота його команди у виїзному матчі 18-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:1).

Слова наставника передає видання LiverpoolWorld.

" Це пенальті. Форвард вдало діяв. Але Пікфорд, дуже добре, що він впевнений у собі і слухає тренерів, але, звичайно, все залежить від його рішень, і це справедливо. Я був дуже далекий від цього. У той момент я не був впевнений, наскільки сильним був контакт. Це "лінивий" пенальті. Це помилка. Миколенко дійсно хороший захисник, і в останніх матчах він був у чудовій формі, так що я не сумніваюсь у ньому", – заявив Дайч.

Нагадаємо, на 53-й хвилині гри український захисник Віталій Миколенко сфолив у штрафному майданчику на вінгері "містян" Савіньйо (експартнер Віктора Циганкова та Артема Довбика по Жироні). Команда Гвардіоли отримала право пробити 11-метровий, але не використала цей шанс. Удар Ерлінґа Голанда паривував голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд.

Додамо, що англійський воротар Евертона відбив обидва пенальті цього сезону – раніше Пікфорда не зміг "пробити" вінгер Ньюкаслу – Ентоні Гордон.

У цій грі Миколенко відіграв усі 90 хвилин та запам’ятався отриманою у першому таймі жовтою карткою.

Раніше Шон Дайч похвалив лівого захисника команди за матч з Арсеналом (0:0).

Цього сезону 25-річний українець провів 16 поєдинків та відзначився одним асистом.

До цієї гри "іриски" не пропускали у п’яти з останніх шести поєдинків у межах АПЛ.