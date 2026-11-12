Миколенко – про матчі Ліги націй: Для нас тиск - звична історія

Фланговий захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про майбутні матчі збірної України в Лізі націй.

Футболіст Евертона поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

"Для нас тиск – це звична історія. У нас завжди так, на кожен матч. Незалежно від того, чи це товариський, чи офіційний матч. Я б назвав це робочими буднями.

Звісно, хотілося б зараз посідати перше місце в групі, але є як є. Будемо працювати на цьому зборі. Не буду брехати, я дивлюсь і знаю, що нам потрібно, щоб бути у другому чи третьому кошику жеребкування відбору на Євро-2028. Для мене ціль – потрапити у другий кошик, адже тоді нам буде трошки легше. Подивимось, як буде. Я не думаю, що ми почнемо з третього кошика, це буде дуже велика проблема для нас", – розповів Миколенко.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

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