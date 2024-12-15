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Тренер Евертона похвалив Миколенка за гру з Арсеналом

Руслан Травкін — 15 грудня 2024, 11:50
Тренер Евертона похвалив Миколенка за гру з Арсеналом
Віталій Миколенко
Getty images

Наставник Евертона Шон Дайч був задоволений діями своїх підопічних у грі з Арсеналом (0:0). Він вважає, що Віталій Миколенко продемонстрував чудову відданість на полі.

Його слова цитує Liverpool Echo.

"Повертаючись до цього матчу, я вважаю, що відданість гравців, командний дух, безумовно, були на висоті.

Навіть флангові гравці, для яких це неприродно, робили це - Іліман Ндіає працював дуже важко перед Віталієм Миколенком, який був чудовим. Та Ешлі Янг на протилежному фланзі з Джеком Гаррісоном, який теж працював важко", – сказав Дайч.

Нагадаємо, Евертон за 15 матчів набрав 15 очок і посідає 15-те місце в таблиці АПЛ.

25-річний Миколенко цього сезону за "ірисок" відіграв 14 матчів у всіх турнірах, віддав 1 результативну передачу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Віталій Миколенко Шон Дайч

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