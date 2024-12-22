Клуб Миколенка не пропустив у 5 з останніх 6 матчів у межах АПЛ

Евертон Миколенка у матчі 17-го туру АПЛ з Челсі (0:0) вп’яте залишив свої ворота "сухими" з останніх 6 ігор у чемпіонаті.

Про це повідомляє OptaAnalyst.

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Chelsea are kept off top spot by a resolute Everton, who have now recorded five clean sheets in their last six games.



Read our data-led report and stats page from the game at Goodison Park: https://t.co/m708tFAi1E#EVECHE pic.twitter.com/JkghGXtjAO — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 22, 2024

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став лівий захисник мерсисайдців і збірної України Віталій Миколенко.

Напередодні Евертон перейшов у власність The Friedkin Group, які також володіють італійською Ромою та французьким Канном.

Наразі "іриски" займають п’ятнадцяте місце у таблиці Англійської Прем’єр-ліги. Підопічні Шона Дайча мають 16 балів у активі.