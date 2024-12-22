Клуб Миколенка не пропустив у 5 з останніх 6 матчів у межах АПЛ
Евертон – Челсі
Everton F.C.
Евертон Миколенка у матчі 17-го туру АПЛ з Челсі (0:0) вп’яте залишив свої ворота "сухими" з останніх 6 ігор у чемпіонаті.
Про це повідомляє OptaAnalyst.
Нагадаємо, найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став лівий захисник мерсисайдців і збірної України Віталій Миколенко.
Напередодні Евертон перейшов у власність The Friedkin Group, які також володіють італійською Ромою та французьким Канном.
Наразі "іриски" займають п’ятнадцяте місце у таблиці Англійської Прем’єр-ліги. Підопічні Шона Дайча мають 16 балів у активі.