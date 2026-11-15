Миколенко: Не бачу проблему виходити на Євро з третього кошика

Після матчу проти Північної Ірландії захисник збірної України Віталій Миколенко дав коментар Чемпіону стосовно майбутнього жеребкування кваліфікаційного турніру на Євро-2028.

Через невдалі результати в останніх матчах Україна потрапила у третій кошик під час жеребкування. Однак захисник Евертона не бачить у цьому проблеми.

"Так, ми не потрапляємо в другий кошик на це жеребкування. Але я не бачу в цьому сильної проблеми, тим паче, що ми виходили з третього кошика на Євро у 2019-му році за підсумками турніру. Зараз всі команди рівні, у нас доволі молода команда, яка щоразу оновлюється і це дається взнаки", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, збірна України у Белфасті поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині забив Террі Девлін. Це була третя поразка поспіль для "синьо-жовтих".

Команда Андреа Мальдери втратила шанси поборотися за вихід до Дивізіону А, а тепер боротиметься за збереження місця в Дивізіоні В. У групі 2 "синьо-жовті" набрали чотири очки та посідають третє місце.

У наступному матчі збірна України зустрінеться з Грузією, яка в п'яти поєдинках набрала два очки. У першому колі суперники зіграли внічию – 0:0.