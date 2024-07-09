Срна розповів про цілі Шахтаря в сезоні-2024/25

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна розповів, що мета команди на сезон-2024/25 — виграти Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) і Кубок України.

Його слова передає Dnevnik Nova TV.

Окрім цього, він також заявив, що "гірники" зможуть зробити крок уперед в Лізі чемпіонів нового формату.

"Наш рейтинг не впав. За час війни ми втратили 14 гравців, деякі вже потихеньку повертаються, купили пару посилень і наша мета - виграти чемпіонат і Кубок. Я впевнений, що в такому форматі Ліги чемпіонів ми готові зробити крок вперед", — сказав Срна.

Нагадаємо, напередодні Шахтар оголосив про оренду гравця з Бундесліги. Також нещодавно у команду поверненувся бразильський півзахисник Педріньйо.