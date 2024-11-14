Іньєста придбав клуб третього дивізіону Данії

Компанія NSN, яка належить легендарному іспанському півзахиснику Андресу Іньєсті, стала власником данського клубу Гельсінгер.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Наразі клуб з однойменного міста виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Данії. Найкраще досягнення в історії Гельсінгера – вихід у Суперлігу (вища ліга) в 2017 році. Втім, у дебютному сезоні команда не змогла прописку, а через рік вилетіла і з Першої ліги.

Нагадаємо, у жовтні Іньєста офіційно оголосив про завершення кар’єри. Фабріціо Романо зазначив, що 40-річний ексфутболіст зараз наполегливо працює над тим, щоб у найближчі роки почати тренерську діяльність. Він вже записався на курси для отримання ліцензії УЄФА.