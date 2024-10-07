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Легенда Барселони та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Олександр Булава — 7 жовтня, 18:18
Легенда Барселони та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Іньєста
Instagram

Іспанський футболіст Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри.

Про це гравець повідомив в Instagram.

Останньою його командою були Емірейтс з ОАЕ, у складі якого нещодавно провів 1000-й матч у своїй професійній кар'єрі. Також він виступав за іспанську Барселону та японський Віссел Кобе.

У складі "блаугранас" він провів більшу частину своєї кар'єри. З якими став 4-разовим переможцем Ліги чемпіони, тричі – володарем Суперкубка УЄФА та стільки ж у складі "синьо-гранатових" був тріумфатором Клубного чемпіонату світу. Дев'ять разів Іньєста разом з командою ставав чемпіоном Іспанії та шість разів тріумфував у Кубку країни.

Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник ставав чемпіоном Європи у 2008 та 2012 роках та чемпіоном світу у 2010 році, де відзначився переможним голом у фіналі.

Барселона Андрес Іньєста

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