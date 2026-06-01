Легенда Барселони очолив клуб з ОАЕ

Олександр Булава — 1 червня 2026, 19:34
Легендарний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста розпочав свою тренерську кар'єру. 42-річний фахівець очолив Галф Юнайтед з ОАЕ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

"Перехід до Галф Юнайтед здається мені ідеальним початком цього нового етапу. Футбол дав мені все, і тепер я хочу віддячити йому через тренерську роботу, навчання та щоденну роботу з молодими гравцями, які мають бажання та талант, щоб досягти висот", – заявив Іньєста.

Зазначається, що нещодавно іспанський фахівець отримав тренерську ліцензію категорії А та наразі проходить навчання для отримання ліцензії Pro.

Галф Юнайтед було створено у 2019 році, у сезоні-2025/26 посів 10-те місце у Першому дивізіоні ОАЕ.

Іньєста завершив кар'єру у 2024 році в іншому клубі з ОАЕ, Емірейтс. У січні поточного року повідомлялося про те, що 42-річний іспанець може розпочати співпрацю зі збірною Марокко.

Минулого року компанія Іньєсти NSN стала власником велокоманди Світового туру.

