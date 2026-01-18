Українська правда
Іньєста може увійти до структури збірної Марокко

Микола Літвінов — 18 січня 2026, 22:29
Андрес Іньєста
Федерація футболу Марокко виявляє інтерес до співпраці з видатним іспанським півзахисником Андресом Іньєстою.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво організації запросило 41-річного ексгравця Барселони до Рабата на сьогоднішній фінальний матч Кубку африканських націй, у якому господарі турніру зійдуться зі збірною Сенегалу.

Марокканці налаштовані інтегрувати автора переможного голу ЧС-2010 у свій тренерський штаб, хоча конкретна роль для зірки наразі ще залишається предметом обговорення.

Легендарний іспанець за свою кар'єру футболіста пограв у Барселоні (2001 – 2018), Віссел Кобе (2018 – 2023) та ФК Емірати, де і завершив кар'єру влітку 2024 року.

Нагадаємо, що сам Іньєста у квітні публічно заявив про бажання залишитися у футболі, розглядаючи варіанти кар'єри тренера.

