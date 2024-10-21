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Легендарний іспанський хавбек записався на тренерські курси

Олег Дідух — 21 жовтня, 18:52
Легендарний іспанський хавбек записався на тренерські курси
Андрес Іньєста
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Легендарний іспанський півзахисник Андрес Іньєста розпочав навчання на тренерських курсах УЄФА.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Кар’єру гравця Іньєста завершив лише на початку жовтня. Зразу після цього 40-річний іспанець вирішив розпочати нову главу в своєму житті.

Нагадаємо, останньою командою в ігровій кар’єрі легендарного хавбека був Емірейтс з ОАЕ. Більшу частину свого спортивного життя Іньєста провів у рідній Барселоні, після чого з 2018 по 2023 роки захищав кольори японського Віссел Кобе.

У період з 2006 по 2018 роки півзахисник відзначився 13 голами в 131 матчі за збірну Іспанії, в складі якої став чемпіоном світу 2010 року, а також чемпіоном Європи 2008 і 2012 років. У фіналі ЧС-2010 про Нідерландів саме гол Іньєсти в овертаймі став єдиним і вирішальним.

Андрес Іньєста

Андрес Іньєста

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