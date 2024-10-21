Легендарний іспанський хавбек записався на тренерські курси
Легендарний іспанський півзахисник Андрес Іньєста розпочав навчання на тренерських курсах УЄФА.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Кар’єру гравця Іньєста завершив лише на початку жовтня. Зразу після цього 40-річний іспанець вирішив розпочати нову главу в своєму житті.
Нагадаємо, останньою командою в ігровій кар’єрі легендарного хавбека був Емірейтс з ОАЕ. Більшу частину свого спортивного життя Іньєста провів у рідній Барселоні, після чого з 2018 по 2023 роки захищав кольори японського Віссел Кобе.
У період з 2006 по 2018 роки півзахисник відзначився 13 голами в 131 матчі за збірну Іспанії, в складі якої став чемпіоном світу 2010 року, а також чемпіоном Європи 2008 і 2012 років. У фіналі ЧС-2010 про Нідерландів саме гол Іньєсти в овертаймі став єдиним і вирішальним.