Це було б чудово, але зараз я не можу: Іньєста висловився щодо можливості очолити Барселону

Колишній півзахисник каталонської Барселони Андрес Іньєста заявив, що був би радий очолити свій колишній клуб, проте не в цей момент, оскільки у нього поки не вистачає досвіду для такого кроку.

Його слова передає Marca.

"Це було б чудово, але зараз я не можу… Я хотів стати футболістом. У дитинстві я не казав: "Я хочу стати тренером". Я казав, що хочу стати професійним футболістом, грати в Барсі та досягти успіху в основному складі. У цьому я був абсолютно впевнений. Ці цілі в моїй голові були для мене непорушними. Зараз це зовсім інший процес, і час покаже, але, очевидно, цей початок моєї кар'єри як потенційного тренера мені подобається".

Зазначимо, що влітку цього року автор переможного голу у фіналі чемпіонату світу 2010 року з Нідерландами розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши Галф Юнайтед з ОАЕ.

Наразі еміратський колектив посідає 9-те місце під орудою іспанського фахівця у турнірній таблиці чемпіонату, здобувши за 4 тури 6 залікових балів.

Додамо, що протягом ігрової кар'єри Іньєста провів у футболці "блаугранас" 674 матчі, у яких відзначився 57 голами та 136 асистами. Гравець у складі клубу виграв 4 Ліги чемпіонів, 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, підняв над головою 6 Кубків Іспанії й 6 Суперкубків Іспанії та двічі тріумфував у Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, що напередодні Іньєста розповів, що вважає Ламіна Ямала головним претендентом на те, щоб отримати Золотий м'яч-2026.