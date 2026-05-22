Легенда Барселони розпочне тренерську кар’єру

Легендарний у недавньому минулому півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста незабаром розпочне свою тренерську кар'єру.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, незабаром 42-річний іспанець очолить клуб Галф Юнайтед із чемпіонату ОАЕ. Цей клуб створено в 2019 році, минулий сезон команда завершила десятою в турнірній таблиці національної першості. Аналогічну позицію Галф Юнайтед посідає і за два тури до фінішу поточного чемпіонату.

Іньєста завершив кар'єру в 2024 році в іншому клубі з ОАЕ, Емірейтс. У січні поточного року повідомлялося про те, що 42-річний іспанець може розпочати співпрацю зі збірною Марокко.

Минулого року компанія Іньєсти NSN стала власником велокоманди Світового туру.