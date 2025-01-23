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Капітан Ювентуса продовжить кар’єру в Бразилії

Олег Дідух — 23 січня 2025, 13:27
Капітан Ювентуса продовжить кар’єру в Бразилії
Даніло
ФК Ювентус

Захисник і капітан Ювентуса Даніло продовжить кар’єру в Фламенго.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Тривалий час головним претендентом на підписання 33-річного бразильського ветерана під час січневого трансферного вікна називався Наполі. Проте у підсумку Даніло з сімейних причин вирішив повернутися до Бразилії.

Захисник виступає за Ювентус із літа 2019 року. В поточному сезоні на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах, у яких бразилець відзначився однією гольовою передачею. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Відмова Даніло переходити у Наполі може змінити плани неаполітанського клубу. Неаполітанці або шукатимуть нового захисника, або заблокують перехід Рафи Маріна в оренду у Вільярреал.

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