Капітан Ювентуса продовжить кар’єру в Бразилії

Захисник і капітан Ювентуса Даніло продовжить кар’єру в Фламенго.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Тривалий час головним претендентом на підписання 33-річного бразильського ветерана під час січневого трансферного вікна називався Наполі. Проте у підсумку Даніло з сімейних причин вирішив повернутися до Бразилії.

Захисник виступає за Ювентус із літа 2019 року. В поточному сезоні на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах, у яких бразилець відзначився однією гольовою передачею. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Відмова Даніло переходити у Наполі може змінити плани неаполітанського клубу. Неаполітанці або шукатимуть нового захисника, або заблокують перехід Рафи Маріна в оренду у Вільярреал.