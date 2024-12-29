Капітан Ювентуса близький до переходу в Наполі

Захисник Ювентуса Даніло близький до трансферу в Наполі.

Про це пише інсайдер Ніколо Скіра.

У джерелі повідомляється, що неаполітанці домовились з гравцем про контракт до 2026 року.

Нагадаємо, що раніше інтерес до футболіста проявляли Фламенгу, Аль-Наср, Марсель та Манчестер Юнайтед, але Даніло зупинив свій вибір на Наполі.

Бразилець виступає за "стару сеньйору" з серпня 2019-го після переходу з Манчестер Сіті за 37 мільйонів євро. Його контракт чинний до 30 червня 2025-го.

У нинішньому сезоні Даніло відзначився 1 асистом у 16 матчах за туринський клуб.

Раніше з'явилась інформація, що Ювентус виставив на трансфер свого капітана.