Даніло приєднався до Фламенгу після розірвання контракту з Ювентусом

Бразильський футболіст Даніло перейшов до Фламенгу після розірвання контракту з Ювентусом.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-чорних".

Раніше 33-річний лівий захисник обопільно завершив співпрацю з туринським клубом. Угода Даніло з Фламенгу розрахована до 31 грудня 2026 року.

Тривалий час головним претендентом на підписання 33-річного бразильського ветерана під час січневого трансферного вікна називався Наполі. Проте у підсумку Даніло з сімейних причин вирішив повернутися до Бразилії.

Захисник виступав за Ювентус із літа 2019 року, куди він перейшов з Манчестер Сіті за 37 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів у всіх турнірах, у яких бразилець відзначився однією гольовою передачею. Його контракт був розрахований до літа 2025 року.