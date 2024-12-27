Ямал, Кроос та Вінісіус – у команді року за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила імена одинадцяти граців, які опинилися у символічній збірній 2024 року.

Вибір учасників команди був опублікований на сайті IFFHS.

Для цієї збірної була обрана формація 4-3-3. Найбільше в ній представників мадридського Реала (5 гравців).

Символічна зібрна 2024 року за версією IFFHS

IFFHS

Еміліано Мартінес (Астон Вілла/Аргентина)

Дані Карвахаль (Реал Мадрид/Іспанія)

Рубен Діаш (Манчестер Сіті/Португалія)

Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид/Німеччина)

Альфонсо Девіс (Баварія/Канада)

Родрі (Манчестер Сіті/Іспанія)

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид/Англія)

Тоні Кроос (Реал Мадрид/Німеччина)

Ламін Ямаль (Барселона/Іспанія)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті/Норвегія)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид/Бразилія)

Нагадаємо, що раніше IFFHS назвала найкращого футболіста 2024 року, а також найкращого тренера збірних.

До того ж, був визначений найкращий голкіпер року. На жаль, Андрій Лунін не зміг виграти нагороду, українець посів своє місце у десятці.