Ямал, Кроос та Вінісіус – у команді року за версією IFFHS
Ламін Ямал
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Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила імена одинадцяти граців, які опинилися у символічній збірній 2024 року.
Вибір учасників команди був опублікований на сайті IFFHS.
Для цієї збірної була обрана формація 4-3-3. Найбільше в ній представників мадридського Реала (5 гравців).
Символічна зібрна 2024 року за версією IFFHS
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла/Аргентина)
- Дані Карвахаль (Реал Мадрид/Іспанія)
- Рубен Діаш (Манчестер Сіті/Португалія)
- Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид/Німеччина)
- Альфонсо Девіс (Баварія/Канада)
- Родрі (Манчестер Сіті/Іспанія)
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид/Англія)
- Тоні Кроос (Реал Мадрид/Німеччина)
- Ламін Ямаль (Барселона/Іспанія)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті/Норвегія)
- Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид/Бразилія)
Нагадаємо, що раніше IFFHS назвала найкращого футболіста 2024 року, а також найкращого тренера збірних.
До того ж, був визначений найкращий голкіпер року. На жаль, Андрій Лунін не зміг виграти нагороду, українець посів своє місце у десятці.