Бетіс веде перемовини з відомим бразильцем, який цього сезону не провів жодного матчу за Ювентус

Іспанський Бетіс хоче підписати бразильського хавбека Ювентуса Артура Мело.

Про це пише Mundo Deportivo.

28-річний футболіст має контракт із туринським Ювентусом до літа 2026 року, але не входить у плани Тьяго Мотти. Цього сезону він не зіграв жодного матчу за клуб.

Повідомляється, що сам гравець не проти перейти до клубу Ла Ліги. Ймовірно, сторони домовляться про оренду з правом викупу.

Артур протягом кар'єри також грав за Греміо, Браселону, Ліверпуль та Фіорентину. На його рахунку 1 гол за 22 поєдинки у складі збірної Бразилії.