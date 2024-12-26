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Бетіс веде перемовини з відомим бразильцем, який цього сезону не провів жодного матчу за Ювентус

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 11:21
Бетіс веде перемовини з відомим бразильцем, який цього сезону не провів жодного матчу за Ювентус
Артур Мело
Instagram

Іспанський Бетіс хоче підписати бразильського хавбека Ювентуса Артура Мело.

Про це пише Mundo Deportivo.

28-річний футболіст має контракт із туринським Ювентусом до літа 2026 року, але не входить у плани Тьяго Мотти. Цього сезону він не зіграв жодного матчу за клуб.

Повідомляється, що сам гравець не проти перейти до клубу Ла Ліги. Ймовірно, сторони домовляться про оренду з правом викупу.

Артур протягом кар'єри також грав за Греміо, Браселону, Ліверпуль та Фіорентину. На його рахунку 1 гол за 22 поєдинки у складі збірної Бразилії.

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