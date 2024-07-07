Кревсун — про Євро-2024 U-19: Мінімальна ціль — потрапити на ЧС, максимальна — перемогти

Півзахисник юнацької збірної України Данило Кревсун розповів, що мінімальна ціль команди на Євро-2024 U-19 — це вихід на чемпіонат світу, а максимальна — виграти турнір.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"У нас найвищі цілі на цьому Євро. Мінімальна — потрапити на чемпіонат світу, максимальна — перемогти на європейській першості. Я вже фізично готовий, а в нас ще буде тиждень тренувань, потім — контрольний поєдинок і вже тоді матчі чемпіонату Європи", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні головний тренер команди Дмитро Михайленко визначився із заявкою на чемпіонат Європи. Його підопічні зіграють на турнірі у групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.