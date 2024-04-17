Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

17 квітня у Белфасті відбулося жеребкування фінального раунду Євро-2024 U-19. Юнацька збірна України дізналася суперників на європейській першості.

Результати жеребкування Євро-2024 U-19

Група А

Північна Ірландія (господарі) Норвегія Італія Україна

Група B

Данія Туреччина Франція Іспанія

Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.

Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.