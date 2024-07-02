Шевченко та Суркіс: юнацька збірна України оголосила заявку на Євро-2024

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко визначився зі складом на фінальну частину Євро-2024 U-19.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До заявки потрапили 23 футболісти. До списку, зокрема, увійшли сини Андрія Шевченко та Григорія Суркіса, Крістіан та В'ячеслав відповідно.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Маркіан Бакус (Рух Львів), Вячеслав Суркіс (Динамо Київ), Владислав Крапивцов (Дніпро-1).

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі — Динамо Київ), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Мельниченко (Дніпро-1), Кирило Дігтярь (Металіст Харків).

Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо Київ), Самуель Обінайя (Металіст 1925 Харків), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Геннадій Синчук (Металіст Харків), Олександр Фетько (Карпати Львів), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина).

Підопічні Михайленка зіграють на турнірі у групі з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Розклад матчів збірної України U-19 на Євро-2024

15 липня, 21:00. Північна Ірландія — Україна

18 липня, 17:30. Норвегія — Україна

21 липня, 21:00. Україна — Італія

Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.



