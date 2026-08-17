Кревсун провів дебютний матч у складі Залаегерсега

Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України U-21 Данило Кревсун провів свій перший матч у складі нового клубу, угорського ЗТЕ Залаегерсега. 21-річний українець вийшов у основі на домашній матч четвертого туру чемпіонату Угорщини проти Ференцвароша, який завершився перемогою гостей із рахунком 1:0.

Кревсун провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений на французького нападника Кереля Чікамбу. На той момент Залаегерсег уже поступався в рахунку.

Кревсун перейшов у Залаегерсег на правах вільного агента після завершення терміну дії контракту з німецькою Боруссією Дортмунд. Хавбек регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 7 матчах.