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Кревсун провів дебютний матч у складі Залаегерсега

Олег Дідух — 17 серпня 2026, 21:52
Кревсун провів дебютний матч у складі Залаегерсега
Данило Кревсун
ZTE

Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України U-21 Данило Кревсун провів свій перший матч у складі нового клубу, угорського ЗТЕ Залаегерсега. 21-річний українець вийшов у основі на домашній матч четвертого туру чемпіонату Угорщини проти Ференцвароша, який завершився перемогою гостей із рахунком 1:0.

Кревсун провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений на французького нападника Кереля Чікамбу. На той момент Залаегерсег уже поступався в рахунку.

Кревсун перейшов у Залаегерсег на правах вільного агента після завершення терміну дії контракту з німецькою Боруссією Дортмунд. Хавбек регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 7 матчах.

Ференцварош Данило Кревсун

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