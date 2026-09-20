Кревсун забив свій перший гол за Залаегерсег

Атакувальний півзахисник молодіжної збірної України U-21 Данило Кревсун відзначився першим голом у складі свого нового клубу, угорського Залаегерсега. Він відзначився у виїзному поєдинку 8 туру чемпіонату Угорщини проти Уйпешта.

Кревсун вийшов у основі Залаегерсега на матч і відзначився на 30-й хвилині. На перерву команди пішли за рахунку 1:0.

Для того, щоби забити свій перший гол за Залаегерсег, Кревсуну знадобилося 6 матчів: 5 у чемпіонаті Угорщини та 1 – у національному кубку.

Кревсун перейшов у Залаегерсег влітку поточного року на правах вільного агента після завершення терміну дії контракту з німецькою Боруссією Дортмунд. Хавбек регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 7 матчах.