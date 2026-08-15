Кревсун: У Боруссії я мав перспективу грати хіба що за дубль

Український атакувальний півзахисник Данило Кревсун розповів, чому ухвалив рішення перейти в угорський Залаегерсег.

Слова спортсмена наводить Український футбол.

"Дуже радий, що все завершилося підписанням. У команді мене добре прийняли. Головним аргументом стало те, як у клубі бачать мою роль. Я особисто спілкувався з головним тренером і спортивним директором, і після цих розмов зрозумів, що вони справді на мене розраховують. Для мене це хороший наступний крок у кар'єрі.

Розмови щодо продовження контракту з Боруссією справді велися, і Дортмунд хотів мене зберегти, але я наполіг на своєму. Пробитися до першої команди там надзвичайно важко, і я мав перспективу грати хіба що за дубль. У клубі зрозуміли мою позицію. Я вирішив, що для мене краще рухатися далі – перейти в сильніший чемпіонат", – заявив хавбек.