Півзахисник молодіжної збірної України підписав контракт з угорським клубом

Український атакувальний півзахисник Данило Кревсун став гравцем угорського ZTE з Залаегерсегу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт на 3 роки.

21-річний українець перебрався у новий клуб в статусі вільного агента після завершення угоди з Боруссією Дортмунд.

У попередньому сезоні ZTE посів 5-те місце у чемпіонаті Угорщини і вийшов у фінал Кубку.

Як відомо, Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що захисник потрапив до сфери інтересів двох клубів УПЛ.