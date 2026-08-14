Півзахисник молодіжної збірної України підписав контракт з угорським клубом
Данило Кревсун
ZTE
Український атакувальний півзахисник Данило Кревсун став гравцем угорського ZTE з Залаегерсегу.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Сторони уклали контракт на 3 роки.
21-річний українець перебрався у новий клуб в статусі вільного агента після завершення угоди з Боруссією Дортмунд.
У попередньому сезоні ZTE посів 5-те місце у чемпіонаті Угорщини і вийшов у фінал Кубку.
Як відомо, Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці він забив 2 голи у 5 матчах.
Раніше повідомлялося, що захисник потрапив до сфери інтересів двох клубів УПЛ.