Півзахисник молодіжної збірної України забив гол та віддав асист у матчі чемпіонату Угорщини

Півзахисник молодіжної збірної України та клубу Залаегерсег Данило Кревсун відзначився голом та асистом у матчі проти Ньїредьгаза, який проходив у межах 9-го туру чемпіонату Угорщини з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 5:1.

Попри фінальний розгром, першими забили гол саме гості. Катона завдав результативного удару на 10-й хвилині. Команди пішли до роздягальні за мінімальної перевагою Ньїредьгаза.

Утім, у другому таймі команда молодого українця повністю перемінила хід матчу. Спочатку Машаду відновив паритет на 49-й хвилині. А вже через 5 хвилин на користь Залаегерсега призначили пенальті, який успішно реалізував Амато.

Ньїредьгаз не зумів оговтатися від такого перебігу подій, й вже на 80-й хвилині гравці команди заробили другий 11-метровий у власні ворота. Цього разу його пішов пробивати Данило Кревсун, який переграв воротаря суперників та відправив м'яч у сітку.

Під завісу зустрічі Залаегерсега вирішив добити суперника остаточно. 19-річний бразилець Артур Енріке скористався передачею Кревсуна та ще більше збільшив відрив своєї команди у рахунку на 90+1 хвилині. А вже через 4 хвилини Енріке оформив дубль, довівши справу до розгрому.

Чемпіонат Угорщини з футболу

9 тур, 11 жовтня

Залаегерсег – Ньїредьгаза – 5:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Катона, 1:1 – 49 Машаду, 2:1 – 54 Амато (пен.), 3:1 – 80 Кревсун (пен.), 4:1 – 90+1 Енріке, 5:1 – 90+5 Енріке.

Зауважимо, що Кревсун залишив поле на 90+3 хвилині. Його замінив парагваєць Фернандо Вера. Статистичний портал Sofascore оцінив дії українця в цьому поєдинку у 7,7 бала.

За твердженнями ресурсу, Кревсун – третій найкращий гравець на полі, оскільки він поступився в оцінці лише Машаду (8.0) та Енріке (8,7).

Нагадаємо, що Кревсун перейшов у Залаегерсег влітку поточного року на правах вільного агента після завершення терміну дії контракту з німецькою Боруссією Дортмунд. 20 вересня українець забив свій дебютний гол у складі угорського колективу.

На його рахунку наразі 3 голи та 2 асисти у 7 матчах, який він провів на клубному рівні у поточному сезоні.