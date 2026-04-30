Боруссія готує контракт для гравця молодіжної збірної України

Боруссія Дортмунд хоче продовжити контракт з 21-річним українським правим захисником Данилом Кревсуном.

Про це повідомляє RUHR24.

Напередодні гол Кревсуна допоміг команді зрівняти рахунок у матчі з Бохольтом (1:1) у німецькій Регіональній лізі "Захід". Цей м'яч може призвести до продовження контракту з "чорно-жовтими".

Чинна угода оборонця з молодіжною академією Боруссії закінчується в кінці сезону. Він уклав контракт з Дортмундом у 2023 році.

У поточному сезоні Кревсун зіграв за Боруссію II 32 матчі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Данило вже потрапляв до заявки головної команди Боруссії на матч Ліги чемпіонів, але досі не дебютував. Його контракт з німецьким клубом завершується у червні 2026 року.

Також Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці хавбек забив 2 голи у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що захисник потрапив до сфери інтересів Металіста 1925 і Полісся.