Гравець молодіжної збірної України забив ефектний гол за резервістів Боруссії

20-річний півзахисник Боруссії II Данило Кревсун відзначився красивим голом у матчі з Бохольтом (1:1) у німецькій Регіональній лізі "Захід".

Українець зрівняв рахунок на 64-й хвилині зустрічі. Кревсун ефектним ударом в один дотик переправив м'яч у ворота суперника після флангової передачі.

У поточному сезоні Кревсун зіграв за Боруссію II 32 матчі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Вихованець донецького Шахтаря перебуває в системі дортмундської Боруссії з 2023 року. Креативний півзахисник у складі команди U19 забив 9 м'ячів та віддав 8 гольових передач у 37 поєдинках.

Данило вже потрапляв до заявки головної команди Боруссії на матч Ліги чемпіонів, але досі не дебютував. Його контракт з німецьким клубом завершується у червні 2026 року.

Кревсун регулярно викликається до складу молодіжної збірної України. У синьо-жовтій футболці хавбек забив 2 голи у 5 матчах.

Раніше повідомлялося, що Данило Кревсун потрапив до сфери інтересів Металіста 1925 і Полісся.