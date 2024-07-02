Книш покинув Буковину

Крайній півзахисник Данило Книш припинив угоду з чернівецькою Буковиною за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст приєднався до Буковини в січні 2024 року. Але через травму зіграв за "жовто-чорних" лише у трьох стартових матчах весняної частини сезону 2023/24.

"Дякуємо Данилу за виступи у складі "жовто-чорних" та бажаємо йому успіхів у подальшій футбольній кар’єрі!", — пресслужба клубу.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Буковина виграла групу "Вибування" в Першій лізі. Після завершення сезону чернівецьку команду очолив колишній тренер Металіста 1925 та Зорі.