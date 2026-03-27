Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хавбек Реала ухвалив рішення покинути клуб влітку

Олексій Мурзак — 27 березня 2026, 17:13
Дані Себальйос
Getty Images

Хавбек Реала Дані Себальйос може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це інформує Marca.

За інформацією джерела, півзахисник прийняв таке рішення через брак ігрового часу, нестабільну форму та травми. Його контракт з клубом чинний до 2027 року.

Водночас "вершкові" готові розглянути варіанти продажу за розумну суму, щоб не втратити футболіста безкоштовно. Зазначається, що головним конкурентом на підписання Себальйоса вважається Бетіс.

Нагадаємо, наприкінці лютого іспанцеві діагностували травму м'язів гомілки правої ноги, прогнозований термін відновлення – близько двох місяців.

У поточному сезоні Себальйос взяв участь у 22 матчах Реала в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Реал Мадрид Дані Себальйос

Реал Мадрид

Володар Золотого м'яча – про ймовірний трансфер у Реал: Не можна відмовитися від найкращих клубів світу
У колишнього тренера Реала діагностували деменцію
Мбаппе відреагував на те, що лікарі Реала переплутали його травмоване коліно під час обстеження
У Реалі призначають добавки для гравців за допомогою безкоштовного ChatGPT
Син Роналду може продовжити кар'єру в Реалі: 15-річний юнак вже тренувався з командою

Останні новини