Хавбек Реала ухвалив рішення покинути клуб влітку

Хавбек Реала Дані Себальйос може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це інформує Marca.

За інформацією джерела, півзахисник прийняв таке рішення через брак ігрового часу, нестабільну форму та травми. Його контракт з клубом чинний до 2027 року.

Водночас "вершкові" готові розглянути варіанти продажу за розумну суму, щоб не втратити футболіста безкоштовно. Зазначається, що головним конкурентом на підписання Себальйоса вважається Бетіс.

Нагадаємо, наприкінці лютого іспанцеві діагностували травму м'язів гомілки правої ноги, прогнозований термін відновлення – близько двох місяців.

У поточному сезоні Себальйос взяв участь у 22 матчах Реала в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.