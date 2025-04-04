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Гравці Реала уникнули дискваліфікації від УЄФА за непристойну поведінку

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 17:40
Гравці Реала уникнули дискваліфікації від УЄФА за непристойну поведінку
Антоніо Рюдігер
Getty images

Гравці мадридського Реала Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор і Дані Себальос уникнули дискваліфікації за непристойну поведінку після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Рюдігер отримав штраф у розмірі 40 тисяч євро, жоден із гравців не був дискваліфікований.

Нагадаємо, зазначений вище квартет гравців після перемоги в серії пенальті над Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів демонстрував провокаційні жести вболівальникам суперників на стадіоні "Метрополітано". Зокрема, Рюдігер великим пальцем імітував рухи перерізання горла.

УЄФА відкрив розслідування щодо даного епізоду, проте вирішив не дискваліфіковувати гравців. Всі четверо зможуть взяти участь у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала 8 квітня.

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Рюдігер Себальос УЄФА Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор

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