Лунін пропустив на тренуванні Реала шикарний гол: одноклубник відсвяткував у стилі Роналду

На офіційному TikTok-акаунті мадридського Реала з’явилося відео, яке вже встигло набрати понад 1 мільйон переглядів, і не дарма.

Під час тренування "вершкових" Дані Себальос пробив у ворота Андрія Луніна, відзначившись класним голом. Удар вийшов настільки точним, що нашому голкіперу залишалося лише спостерігати за м’ячем.

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Справжній хайлайт стався одразу після гола, адже Себальос повторив легендарне святкування Кріштіану Роналду з вигуком "Siuuuu!" і характерним стрибком.

Нагадаємо, у поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ готовий підписати Луніна, якщо той готовий повернутися до України.