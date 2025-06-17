Лунін пропустив на тренуванні Реала шикарний гол: одноклубник відсвяткував у стилі Роналду
На офіційному TikTok-акаунті мадридського Реала з’явилося відео, яке вже встигло набрати понад 1 мільйон переглядів, і не дарма.
Під час тренування "вершкових" Дані Себальос пробив у ворота Андрія Луніна, відзначившись класним голом. Удар вийшов настільки точним, що нашому голкіперу залишалося лише спостерігати за м’ячем.
Справжній хайлайт стався одразу після гола, адже Себальос повторив легендарне святкування Кріштіану Роналду з вигуком "Siuuuu!" і характерним стрибком.
Нагадаємо, у поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що клуб УПЛ готовий підписати Луніна, якщо той готовий повернутися до України.