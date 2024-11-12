Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Коолхоф та Мектіч здобули першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP

Микола Дендак — 12 листопада 2024, 22:13
Коолхоф та Мектіч здобули першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP
Веслі Коолхоф та Нікола Мектіч
Getty Images

У вівторок, 12 листопада, у Турині відбувся матч другого туру Групи В Підсумкового турніру ATP.

У цій грі зійшлися пари, які програли в першому турі: нідерландець Веслі Коолхоф та хорват Нікола Мектіч зустрілися з Марселем Гранольєрсом (Іспанія) та Орасіо Себальосом (Аргентина).

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 10:8. Перемогу в супертайбрейку здобув дует хорвата та нідерландця. У суперників рівна кількість подач навиліт (по 6) та подвійних помилок (по 2).

Гранольєрс та Себальос навіть були кращими за використаними брейк-пойнтами (в них 1/2, а у суперників жодного). Проте їм не вистачило цього, щоб не програти в матчі.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, другий матч
12 листопада
Веслі Коолхоф (Нідерланди)/Нікола Мектіч (Хорватія) – Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) 4:6, 7:6(6), 10:8

В іншому матчі групи B австралійці Макс П'юрселл та Джордан Томпсон поступилися Харрі Хеліоваарі (Фінляндія) та Генрі Паттену (Велика Британія).

Наразі перше місце займають саме Хеліоваара та Паттен, що виграли обидва матчі. Томпсон та П'юрселл поки що тримають за собою другий рядок таблиці. Коолхоф та Мектіч – на третьому місці. У плейоф вийдуть два найкращі дуети.

Підсумковий турнір ATP Себальос

Підсумковий турнір ATP

Хеліоваара та Паттен виграли другий матч на Підсумковому турнірі ATP
Звєрєв розібрався з Рубльовим на старті Підсумкового турніру ATP
Італійська пара з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі ATP
Алькарас поступився Рууду на старті Підсумкового турніру ATP
Німецький дует переміг на старті Підсумкового турніру ATP

Останні новини