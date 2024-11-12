Коолхоф та Мектіч здобули першу перемогу на Підсумковому турнірі ATP

У вівторок, 12 листопада, у Турині відбувся матч другого туру Групи В Підсумкового турніру ATP.

У цій грі зійшлися пари, які програли в першому турі: нідерландець Веслі Коолхоф та хорват Нікола Мектіч зустрілися з Марселем Гранольєрсом (Іспанія) та Орасіо Себальосом (Аргентина).

Поєдинок тривав 1 годину 55 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6(6), 10:8. Перемогу в супертайбрейку здобув дует хорвата та нідерландця. У суперників рівна кількість подач навиліт (по 6) та подвійних помилок (по 2).

Гранольєрс та Себальос навіть були кращими за використаними брейк-пойнтами (в них 1/2, а у суперників жодного). Проте їм не вистачило цього, щоб не програти в матчі.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Парний розряд, груповий етап, другий матч

12 листопада

Веслі Коолхоф (Нідерланди)/Нікола Мектіч (Хорватія) – Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) 4:6, 7:6(6), 10:8

В іншому матчі групи B австралійці Макс П'юрселл та Джордан Томпсон поступилися Харрі Хеліоваарі (Фінляндія) та Генрі Паттену (Велика Британія).

Наразі перше місце займають саме Хеліоваара та Паттен, що виграли обидва матчі. Томпсон та П'юрселл поки що тримають за собою другий рядок таблиці. Коолхоф та Мектіч – на третьому місці. У плейоф вийдуть два найкращі дуети.