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Захисник Реала має шанс відновитись на матч з Арсеналом в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 29 березня 2025, 11:42
Захисник Реала має шанс відновитись на матч з Арсеналом в Лізі чемпіонів
Карло Анчелотті
Getty images

Двоє травмованих гравців мадридського Реала мають шанс встигнути відновитись перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомив Карло Анчелотті, слова якого наводить Фабріціо Романо.

Так, Ферлан Менді та Дані Себальос знаходяться на завершальній стадії реабілітації та можуть вийти на поле в поєдинку з "канонірами".

Нагадаємо, перший матч між лондонським та мадридським колективами заплановано на 8 квітня – стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Себальос може не зіграти проти Арсенала навіть попри відновлення від травми. УЄФА порушив справу проти нього та ще трьох гравців за підсумками зустрічі з Атлетико.

Раніше Анчелотті висловився про стан здоров'я Тібо Куртуа, який не потрапив до заявки команди на матч з Леганесом.

Реал Мадрид Себальос Арсенал Лондон Ферлан Менді Карло Анчелотті Ліга чемпіонів-2024/25

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