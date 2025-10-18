Відомі терміни відновлення Себальоса

Хабі Алонсо повідомив, що півзахисник Реала Дані Себальос не зможе допомогти команді у матчі цього вікенду.

Слова тренера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Дані Себальос не буде доступний цього вікенду… але ми сподіваємося, що він повернеться вже на матч проти Ювентуса", – сказав наставник.

Цього сезону Себальос провів 6 матчів у Ла Лізі, загалом провівши на полі 235 хвилин і не відзначившись результативними діями.

Іспанець перебуває у складі Реала з 2017 року, за цей час зіграв 124 матчі в Ла Лізі, забив 5 голів і зробив 6 результативних передач.

Він також виступав за Арсенал на правах оренди у сезонах 2019/20 та 2020/21.

Раніше повідомлялося, що низка європейських клубів зацікавлена у трансфері форварда Реалу.