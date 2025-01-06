Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відданість чи дурість? Ольмо вірить Лапорті та не збирається йти з Барселони

Олексій Погорелов — 6 січня 2025, 00:20
Відданість чи дурість? Ольмо вірить Лапорті та не збирається йти з Барселони
Дані Ольмо
Instagram Дані Ольмо

Хавбек Барселони Дані Ольмо продовжує зберігати віру в президента клубу Жоана Лапорту та в його слова про те, що каталонці зможуть його зареєструвати на другу частину сезону-2024/25.

Про цю відданість 26-річного іспанця повідомляє Marca.

За інформацією джерела, віра футболіста відображається у тому, що він не збирається користуватися своїм правом стати вільним агентом прямо зараз.

До того ж, Ольмо також не збирається розглядати пропозиції від інших клубів, які готові підібрати потенційного вільного агента.

Нагадаємо, що недавно Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовила Барселоні в реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину нинішнього сезону.

Раніше повідомлялося про бажання одного великого європейського клуба оформити короткострокову оренду Дані Ольмо.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Дані Ольмо Жоан Лапорта

Дані Ольмо

Мілан спробує тимчасово орендувати у Барселони Ольмо
Барселона звернулась до суду в справі щодо реєстрації Ольмо та Віктора
Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовили Барселоні у реєстрації Ольмо та Віктора
Сімеоне – про проблему Барселони з Ольмо: Сподіваюся, що правила стосуються всіх
Агент Ольмо: Я вірю, що Барселона завершить реєстрацію Дані

Останні новини