Відданість чи дурість? Ольмо вірить Лапорті та не збирається йти з Барселони

Хавбек Барселони Дані Ольмо продовжує зберігати віру в президента клубу Жоана Лапорту та в його слова про те, що каталонці зможуть його зареєструвати на другу частину сезону-2024/25.

Про цю відданість 26-річного іспанця повідомляє Marca.

За інформацією джерела, віра футболіста відображається у тому, що він не збирається користуватися своїм правом стати вільним агентом прямо зараз.

До того ж, Ольмо також не збирається розглядати пропозиції від інших клубів, які готові підібрати потенційного вільного агента.

Нагадаємо, що недавно Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовила Барселоні в реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину нинішнього сезону.

Раніше повідомлялося про бажання одного великого європейського клуба оформити короткострокову оренду Дані Ольмо.