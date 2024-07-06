Цитаішвілі спростував інформацію про перехід у Полісся
Півзахисник збірної Грузії Георгій Цитаішвілі спростував інформацію про свій перехід у житомирського Полісся.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Це неправда, я не збираюся і ніколи не збирався переходити в Полісся", — сказав футболіст.
Цитаішвілі є вихованцем київського Динамо, в складі збірної України U-20 він став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019. Попередній сезон грузин провів на правах оренди у складі батумського Динамо. На Євро-2024 футболіст відіграв за збірну Грузії чотири матчі.
Нагадаємо, раніше Georgian Footy повідомили, що Георгій перейде у Полісся