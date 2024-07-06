Гравець збірної Грузії може перейти в Полісся
Півзахисник збірної Грузії Георгій Цитаішвілі може стати гравцем житомирського Полісся.
Про це повідомляє Georgian Footy.
Як зазначає джерело, не дивлячись на чутки про перехід футболіста у турецький Коньяспор, вінгер стане гравцем Полісся. Таким чином, у складі клубу він об'єднається зі ще одним грузинським футболістом, Гіоргі Майсурадзе, якого житомиряни підписали раніше.
Повідомляється, що поки невідомо буде це повноцінний трансфер, чи лише оренда
Цитаішвілі є вихованцем київського Динамо, в складі збірної України U-20 він став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019. Попередній сезон грузин провів на правах оренди у складі батумського Динамо. На Євро-2024 Георгій Цітаішвілі відіграв за збірну Грузії чотири матчі.
Нагадаємо, раніше житомирський клуб оголосив про підписання боснійського нападника Любляна Адміра Брістріча.