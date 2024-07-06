Гравець збірної Грузії може перейти в Полісся

Півзахисник збірної Грузії Георгій Цитаішвілі може стати гравцем житомирського Полісся.

Про це повідомляє Georgian Footy.

Як зазначає джерело, не дивлячись на чутки про перехід футболіста у турецький Коньяспор, вінгер стане гравцем Полісся. Таким чином, у складі клубу він об'єднається зі ще одним грузинським футболістом, Гіоргі Майсурадзе, якого житомиряни підписали раніше.

Повідомляється, що поки невідомо буде це повноцінний трансфер, чи лише оренда

Цитаішвілі є вихованцем київського Динамо, в складі збірної України U-20 він став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019. Попередній сезон грузин провів на правах оренди у складі батумського Динамо. На Євро-2024 Георгій Цітаішвілі відіграв за збірну Грузії чотири матчі.

📰🇬🇪Despite the rumors linking Tsitaishvili to Konyaspor, the Georgian international winger is reportedly joining Polissya Zhytomyr.🇺🇦



Teaming up with Giorgi Maisuradze at the UPL side.👀 https://t.co/I1015RLuPt pic.twitter.com/rOkHFH1afZ — Georgian Footy (@GeorgianFooty) July 5, 2024

Нагадаємо, раніше житомирський клуб оголосив про підписання боснійського нападника Любляна Адміра Брістріча.