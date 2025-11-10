Циганков потрапив до символічної збірної 12 туру Ла Ліги за версією SofaScore

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 12 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 за версією статистичного порталу SofaScore.

Його оцінка склала 8,2 бали. Також у збірній і двоє одноклубників Віктора – Іван Мартін (8,1) та Дейлі Блінд (7,9).

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, гол Циганкова на початку матчу приніс команді Мічела мінімальну перемогу над Алавесом – вінгер скористався навісом Браяна Хіля та забив свій перший м'яч поточного сезону Ла Ліги.

Окрім гола, за 71 хвилину на полі півзахисник зробив три ключові паси, виконав дві довгі передачі (одна точна) та мав точність пасів на чужій половині поля 77%.