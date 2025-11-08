Гол Циганкова приніс Жироні перемогу над Алавесом в Ла Лізі

У суботу, 8 листопада, продовжився 12-й тур чемпіонату Іспанії з футболу.

Гол Циганкова на початку матчу приніс команді Мічела мінімальну перемогу над Алавесом – вінгер скористався навісом Браяна Хіля та забив свій перший м'яч поточного сезону Ла Ліги.

Владислав Ванат відіграв 71 хвилину та був замінений на Крістіана Стуані, а замість Віктора Циганкова на 85-й хвилині на поле з'явився Лумбрерас.

В інших матчах ігрового дня Севілья зіграє з Осасуною, Атлетико прийматиме Леванте, а Вільярреал відправиться в гості до Еспаньйола.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

12 тур, 8 листопада

Жирона – Алавес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Циганков, 16

Завдяки цій перемозі каталонці принаймні тимчасово залишили зону вильоту, піднявшись на 16 місце.

Нагадаємо, 12-й тур Ла Ліги відкрився вчора – Реал Сосьєдад вирвав нічию у матчі з Ельче.