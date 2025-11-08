Другий найкращий гравець матчу: Циганков дізнався оцінку за поєдинок проти Алавеса

Українець Віктор Циганков дізнався свою оцінку від статистичного порталу Sofascore за матч Ла Ліги проти Алавеса.

Вінгер став другий найкращим гравцем поєдинку – фахівці оцінили дії Віктора у 8.2 бали – вище тільки у голкіпера каталонців Пауло Гассаніги – 8.6.

Нагадаємо, саме гол Циганкова приніс команді Мічела важливу перемогу – Жирона принаймні тимчасово залишила останнє місце турнірної таблиці, піднявшись на 16 сходинку.

Окрім гола, за 71 хвилину на полі півзахисник зробив три ключові паси, виконав дві довгі передачі (одна точна) та мав точність пасів на чужій половині поля 77%.

Для Циганкова цей гол став перший у поточному розіграші чемпіонату Іспанії – раніше на його рахунку була лише одна результативна передача та гол у межах Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що хавбек отримав виклик від Сергія Реброва на матчі збірної України проти Франції та Ісландії.