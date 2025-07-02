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Циганков взяв участь у презентації нової форми Жирони

Олег Дідух — 2 липня 2025, 14:33
Циганков взяв участь у презентації нової форми Жирони
Віктор Циганков
ФК Жирона

Відбулася презентація нової домашньої форми Жирони на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Технічним спонсором Жирони залишається компанія Puma, яка і виготовила форму команди на сезон-2025/26.

Основним кольором домашньої форми Жирони на наступний сезон став не червоний, а білий. У червоному кольорі виконані тонкі вертикальні полоси, а також комірець футболки. Спонсорські логотипи та емблема Puma – чорного кольору.

У презентації нової форми Жирони, зокрема, взяв участь і вінгер збірної України Віктор Циганков.

Нагадаємо, минулий сезон Жирона завершила на 16 місці у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Нещодавно клуб продовжив контракт із найкращим бомбардиром у своїй історії, Крістіаном Стуані.

Жирона Віктор Циганков

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