Циганков змінив ігровий номер у Жироні

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков вирішив змінити свій ігровий номер перед стартом нового сезону.

Про це йдеться на сайті клубу.

27-річний гравець вирішив собі повернути номер, під яким він грав у київському Динамо. Тепер за Циганковим закріплений 15-й номер, а не 8-й.

Зазначимо, що у минулому сезоні під 15-м номером грав Хуанпе, який покинув клуб влітку.

У сезоні-2024/25 українець провів 32 матчі за команду в усіх турнірах, забив 2 голи й віддав 5 результативних передач. Жирона за підсумками сезону-2024/25 фінішувала лише на 16-й позиції у Ла Лізі, маючи підсумковий відрив від зони вильоту в 1 бал.