Росеньйор – про Мудрика: Чудовий гравець, який переживає важкий період

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор висловився про ситуацію навколо українського вінгера Михайла Мудрика.

Слова фахівця наводить The Standart.

"Ні, я ще не встиг з ним поговорити, але він чудовий футболіст, який переживає непростий період. Коли настане слушний момент для мене та клубу – ми обов'язково поговоримо", – сказав Росеньйор.

Нагадаємо, Ліам Росеньйор підписав контракт з Челсі на 6,5 років, на початку січня замінивши на цій посаді Енцо Мареску.

У грудні 2024 року Мудрика спіймали на допінгу. У його організмі виявили заборонену речовину мельдоній. До усунення від футболу Михайло встиг провести за Челсі 73 матчі, у яких відзначився 10 голами та 11 асистами.

Востаннє українець виходив на поле в офіційному поєдинку ще наприкінці листопада 2024 року у рамках групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/25 Гайденгайм – Челсі (0:2). У цій грі Мудрик відзначився результативним ударом.

Напередодні джерела "Чемпіона" повідомили, що ФА розпочала розгляд справи Мудрика.